"بيان الأهلي حول الدوري".. و"تقدم صلاح باستفتاء عالمي".. الأعلى تداولا

10 يونيو 2019 - 06:18 م



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي، وأعلن فيه اتخاذه كافة الإجراءات القانونية على خلفية عدم استكمال مباريات الدوري إلا بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية.

أوضح الرواد أن النادي الاهلي يصر على إنهاء مسابقة الدوري قبل كأس أمم إفريقيا 2019، حفاظا على حقوقه ومنعا لأضرار سوف يتعرض لها. ووصف قطاع من المستخدمين بيان النادي الأهلي بكونه قويا، وعبر الكثيرون عن تأييدهم للنادي في موقفه.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت جدول مواعيد الجولة الأخيرة ببطولة الدوري منذ يومين باستثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

على صعيد آخر، اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاستفتاء الذي طرحته صحيفة "ماركا" الإسبانية جماهيريا لاختيار أفضل لاعب في العالم، ولفت الاستفتاء نظر الرواد نتيجة اختيار الصحيفة للنجم المصري محمد صلاح، ضمن قائمتها المكونة من 10 لاعبين.

دعا الرواد إلى المشاركة في الاستفتاء لصالح النجم المصري، وتابع الرواد تدرج محمد صلاح في مراتب الاستفتاء، وعبر البعض عن سعادتهم لانتقال صلاح من المركز الخامس إلى الثاني، بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على فتح التصويت أمام الجماهير، واحتفى الرواد بتفوق صلاح على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جاء في المركز الثالث.

أعاد الرواد الحديث عن إنجازات محمد صلاح الكروية، وبشكل خاص فوزه بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره جدول هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بجانب مساهمته في وصول فريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

في سياق مختلف، أبرز الرواد حدوث عصيان مدني في السودان، من أجل الدعوة للانتقال إلى حكومة مدنية وتمنى الرواد استقرار الأمور في السودان في أقرب وقت.

