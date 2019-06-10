عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأٌقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأٌقصى، الإثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول "الاعلام"، في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في تصريح خاص لوكالة الأناضول إن "139 (مستوطنا) متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الإثنين)".

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وكان الدبس قد أشار إلى أن 334 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأحد، بمناسبة عيد "الأسابيع-نزول التوراة" اليهودي.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.