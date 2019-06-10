  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجيهات من السيسى بشأن الأمم الأفريقية

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يرفض طلبًا للنائب العام.. تعرف على السبب

اغتصاب زوجة أمين شرطة بعين شمس

تركت دار الأيتام فاستدرجها وأقام حفلة جنس جماعي عليها

إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام

مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

اقتحام المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأٌقصى

السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

محمد الجديلي

استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

سامح

داعية سلفي: قيادات الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون

اسعاف

انتحار طالب بالثانوية العامة إثر تناوله قرص سام

توجيهات من السيسى بشأن الأمم الأفريقية

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

«أسود الأطلس» يهدد بالانسحاب من كان 2019

#

مفاجأة.. قناة مصرية تبث مباريات بطولة الأمم الأفريقية

#

صيانة 405 أتوبيسات نقل وطلاء 161 محطة لاستقبال أمم أفريقيا

#

"مدبولي" صيانة ملاعب أمم إفريقيا على أعلى مستوى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقاً من يوم 21 يونيو الجاري.

وقد وجه الرئيس بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة التنظيمية والإدارية واللوجستية، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة على أرض مصر، لا سيما في ظل مواكبتها مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما وجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات ذات الصلة قبل انطلاق البطولة لضمان خروجها بالصورة المثلى، فضلاً عن حسن إدارة جوانبها الاقتصادية وعوائدها السياحية والتسويقية والإعلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بما فيها التجهيزات الأمنية، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ترتيبات انتقال الجماهير والمشاركين والأجهزة الفنية الرياضية، والتغطية الإعلامية والبث التليفزيوني للبطولة، وكذلك ما تم من تطوير للمنشآت الفندقية والسياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة من استادات وملاعب فرعية للتدريب وما يحيطها من طرق رئيسية ومرافق عامة بالمدن والمحافظات التي ستقام بها المباريات، مع تحديد مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن تنظيم البطولة.

كما تم عرض سير العمل بالمنظومة المستحدثة لاستخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد
» روسيا تتوعد بالصدام فى إدلب
» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد
» منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا
» الذهب يعاود الارتفاع ليسجل هذا الرقم
» القبض على رئيس باكستان الأسبق
» مقتل 6 مدنيين وإصابة 39 في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
» «البورصة» تربح 10 مليارات جنيه
» "العصار" يلتقي وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي
» ضبط 4 طلاب بالثانوية لتسريبهم امتحان الاقتصاد والإحصاء
» وزير التعليم العالي يلتقي السفير الفرنسى بالقاهرة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)