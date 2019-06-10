رئيس البرلمان: «الحصانة ليست امتيازا للنائب»

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البرلمان

الحصانة

النائب

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحصانة ليست امتياز للنائب بل حمايته لتمكينة من أداء واجبه النيابى، متابعاً: "يجب ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على حقوق وحريات الأخرين".
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، خلال نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن رفض رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، أن بعض المحامين يقولون إن قضايا الجنح تسقط بالتقادم لذا يلجأ أصحاب الدعاوى إلى طلب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب، متابعاً " المحامى اللى بيقول كدا يروح يذاكر من جديد، فمن أسباب وقف التقادم الحصانة البرلمانية، حيث إنه لا توجد تقادم للجنحة بل تبدأ مدة جديدة من وقت زوال الحصانة البرلمانية".

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