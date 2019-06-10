» فتح باب القبول للدفعة التاسعة من المقبلين على الزواج

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حسن علام- متابعات

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أعلنت دار الإفتاء، عن فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ الذي سيقام في المدة من 17 يونيه إلى 24يوليو المقبل، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

ويتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادرًا على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، فهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.


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