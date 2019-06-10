  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
توت عنخ آمون

مصر تخاطب بريطانيا بطلب عاجل للتوقف عن هذا الأمر

احتجاجات السودان

بيان عاجل من المجلس العسكري بالسودان

كمال عامر

حقيقة منح الجنسية المصرية بـ10 آلاف دولار

أرشيفية

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

الجنيه والدولار

الجنيه يحقق ثاني أفضل أداء عالمى أمام الدولار

سعود المعجب

قرار عاجل من النائب العام السعودي

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا

السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون

حريق

صراخ وبكاء هستيري من فنانة شهيرة دمرت النيران شقتها

تفاصيل اتصال بوتين و"بن زايد"

عرب وعالم

بوتين ومحمد بن زايد
بوتين ومحمد بن زايد

وكالات

أخبار متعلقة
#

مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

#

مستشار بن زايد لمذيع الجزيرة: " الطرد فضيحة"

#

رد مفاجئ من "تويتر" على تدوينة مستشار بن زايد

#

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

أعلن الكرملين في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الخليج.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ مذكرة الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تم توقيعها عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي في موسكو في يونيو من العام الماضي، وجرى تقييم إيجابي للعمل المشترك حيال تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وأكد البيان، على أنه خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الخليج، أشار الطرفان إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، واتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، قد بحثا في أبوظبي، في مارس الماضي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وسبل دعمها وتنميتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن الأمريكية
» ليفربول يحدد سعر بيع هذا اللاعب في ميركاتو الصيف
» الكويت.. هتك عرض طفل مقابل 6 دنانير
» شاب يطعن والدته ويحاول الانتحار في البساتين
» غرق طالبين مصريين في نهر الفولجا بروسيا
» فتح باب القبول للدفعة التاسعة من المقبلين على الزواج
» صراخ وبكاء هستيري من فنانة شهيرة دمرت النيران شقتها
» تفاصيل اتصال بوتين و"بن زايد"
» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد
» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأٌقصى
» طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)