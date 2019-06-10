» صراخ وبكاء هستيري من فنانة شهيرة دمرت النيران شقتها

10 يونيو 2019 - 07:44 م

وثقت الفنانة السعودية الشهيرة ريماس منصور، من خلال مقطع فيديو لحظة احتراق شقتها بحي الورود في الرياض حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة، موجهة انتقادات لاذعة للدفاع المدني بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة بحسب قولها .

ووجهت الفنانة “ريماس منصور” من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته في حسابها بـ”سناب شات” اتهام إلى الدفاع المدني بالرياض قائلة: “شقتي أحترقت وأبلغت المطافي ولم يأتوا حتى الأن،.

فيما أكدت مديرية الدفاع المدني بالرياض، أنها باشرت حريق في حي الورود، اليوم الاثنين، لافتة إلى أن الوقت بين تبليغ العمليات ووصول الفرق بلغ 9 دقائق.

وصرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي، بأن الدفاع المدني باشر حادث حريق في شقه بالدور الأول بعمارة مكونة من دورين وملحق، مؤكدًا أن وقت البلاع كان في تمام الساعة 2.6 ظهرًا، ووقت وصول الفرق كان في تمام الساعة 2.15 ظهرًا.

وتابع: “اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد، ومن خلال المعاينه اتضح أن سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في سلك المكيف”.

احترقت شقة الممثلة #ريماس_منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو في حسابها بسناب شات.

ووثقت ريماس حريق شقتها حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة ووجهت انتقادات لاذعة للمطافي وذلك بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة. pic.twitter.com/8uiYOUOpao — Worldcelebrity (@Worldcelebrity2) 10 يونيو 2019