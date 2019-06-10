قرار عاجل من النائب العام السعودي

10 يونيو 2019 - 07:45 م

وجه النائب العام السعودي سعود المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يستقلان مركبة خاصة، فيما أطلق أحدهما النار على سيارة متوقفة ومنزل.

وحسب موقع "عاجل" السعودي جاء قرار النائب العام بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يظهر شابين، قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.

وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

ونشرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق منشورا لفتت فيه إلى قانون الذخائر والأسلحة في البلاد والعقوبات المترتبة على خرق هذه القوانين، قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "أخي المواطن. أخي المقيم.. كُن واعياً بالضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر، متمنين للجميع أفراحاً آمنة".