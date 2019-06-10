قبول طعن المتهمين في أحداث مظاهرات مدينة الخزان

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حسن علام- متابعات

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النقض

طعون 12 متهما

خزان السادات

قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن وبراءة 12 متهما في قضية تظاهر خزان السادات، والانضمام إلى جماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون. 

كانت محكمة جنايات شبين الكوم، أصدرت حكما بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين في القضية. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا في نوفمبر 2016 بدائرة مركز السادات محافظة المنوفية، بالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة وتعريضها للخطر حال مشاركتهم في التظاهرة آنفة البيان.


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