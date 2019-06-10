» شاب يطعن والدته ويحاول الانتحار في البساتين

10 يونيو 2019 - 08:06 م

شهدت منطقة صقر قريش، بدائرة قسم شرطة البساتين، جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب، يعمل سائق في إحدى شركات تطبيقات سيارات الأجرة على طعن والدته، بسكين، ومحاولة الانتحار، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.





وتلقى الرائد أحمد مختار، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي بمنطقة صقر قريش، مفاده، قيام شاب يدعى "أ.م"، 27 سنة، يعمل سائق بشركة، بطعن والدته عدة طعنات.





وبالانتقال والفحص، عثر على سيدة خمسينية، مصابة بعدة طعنات، باستخدام سكين، وتم القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم، وجار مناقشته لكشف أسباب ارتكابه الجريمة.



