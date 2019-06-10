الجنيه يحقق ثاني أفضل أداء عالمى أمام الدولار

10 يونيو 2019 - 08:28 م

أشادت شبكة بلومبيرج الأمريكية بالتحسن الاقتصادى الذى تشهده البلاد، مشيرة إلى أن الجنيه المصري حقق ثاني أفضل أداء في العالم مقابل الدولار حتى الآن خلال هذا العام.

وأكدت الشبكة أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز النمو مع خفض الإنفاق.

إشادة الشبكة الاقتصادية تأتي ضمن سلسلة من الإشادات بنجاح الاقتصاد المصري، منها ما ذكره تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطانى عن استمرار تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، الذي ينتهي في النصف الثاني من 2019.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي.