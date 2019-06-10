» الكويت.. هتك عرض طفل مقابل 6 دنانير

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هتك عرض

تجرّد مقيم آسيوي بالكويت من أبسط المشاعر الإنسانية، عندما استدرج طفلاً من نفس جنسيته إلى شقته في منطقة خيطان، وهتك عرضه بالإكراه مقابل 6 دنانير، وسجلت قضية بحق المتهم، الذي ضُبط وأُحيل الى النيابة.

وبدأت تفاصيل القضية- حسب صحيفة سبق السعودية- عندما وجد المتهم طفلاً يبلغ 11 عاماً يلهو أمام شقة أسرته بالطابق الثاني في إحدى البنايات الكائنة بمنطقة خيطان أول من أمس، فاستدرجه إلى مصعد البناية، ومن ثم إلى شقته الكائنة بالطابق السادس، وتلمس أماكن حساسة بجسده، وقدم له مبلغ 6 دناينر، وطلب منه نزع ملابسه بالكامل، لكن الطفل خرج مسرعاً من الشقة، وابلغ والده بالواقعة، فأبلغ الأب بدوره غرفة عمليات الداخلية، وحضر رجال أمن خيطان، وألقوا القبض على المتهم، وبمواجهته برواية الطفل داخل المخفر، أقرّ واعترف، وأُحيل الى جهة الاختصاص.


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