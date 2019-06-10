إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالدلنجات

أصيب 11 شخصًا بجروح وسحجات وكدمات إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي واعر وطاهر، وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من تفريق طرفى المشاجرة وضبطهم.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي واعر وطاهر، وانتقلت قوات الأمن وتمكنت من تفريق طرفى المشاجرة وضبطهم.