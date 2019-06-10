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بوتين يبحث مع بن زايد مستجدات الأوضاع بمنطقة الخليج

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بوتين ومحمد بن زايد
بوتين ومحمد بن زايد

المصريون ووكالات

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الخليج.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فإن بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال "أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة".
وأكد الطرفان على "أهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط".
وتشهد منطقة الخليج العربي توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. 

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