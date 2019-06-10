» بعد مطالبات بمراقبة أموالهم.. مصريون يغردون حبا في السوريين

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تصدر هاشتاغ #السوريين_منورين_مصر، قائمة الأكثر تفاعلا في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين؛ تعبيرًا عن حبهم وترحيبهم بالسوريين.
جاء ذلك ردا على مذكرة قانونية قدمها المحامي المصري، سمير صبري، السبت، للنيابة العامة طالب فيها بالرقابة على ثروات السوريين واستثماراتهم في البلاد.
وطالبت المذكرة كذلك بإخضاع أموال السوريين لـ"قوانين الضرائب والرقابة" في مصر، "وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى".
ولم تعلق النيابة المصرية على المذكرة على الفور بقبولها أو حفظها.
وفي تغريدات مختلفة، أكد مصريون على الترحيب والحب للسوريين، كما تبادل معهم عدد كبير من السوريين عبارات المحبة والامتنان.
وأكدوا على أنهم منذ تواجدهم على أرض مصر، وهم يشعرون بالحب والاحترام.
ومنذ الثورة السورية على نظام بشار الأسد عام 2011، ينتشر سوريون في أنحاء مختلفة بمصر واستطاعوا ترك بصمة إبداعية كبيرة في مجالات مختلفة.
وغزت الأزياء السورية المراكز التجارية، كما انتشرت مطاعم الأكل السوري، وكذلك لاقت محال الحلويات رواجًا كبيرًا.
ويبلغ عدد السوريين الذين قصدوا مصر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نحو 242 ألف شخص، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
في حين تقول الحكومة إن عددهم نحو 5 ملايين سوري ليشكلوا بذلك أكبر جالية في البلاد.
ويعد السوريون عنصرًا فعالًا بالاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التدفقات المالية الناتجة عن تأسيس شركات جديدة مملوكة لمستثمرين سوريين فيها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 69.93 مليون دولار، وفق تقارير حكومية. 

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