» نتنياهو: إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية

10 يونيو 2019 - 11:40 م

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية.



وقال نتنياهو إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "يكذب مرة أخرى"، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).



تصريح نتنياهو جاء ردا على تصريح قال فيه ظريف، خلال لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في وقت سابق الإثنين، إن "نتنياهو يهدد بتدمير إيران، ومن غير المعقول أن يهدد شعبنا دون الرد عليه".



وأضاف نتنياهو: "طهران هي التي تهدد يوما بعد آخر بإبادة دولة إسرائيل".



وتعتبر كل من إسرائيل وإيران أن الدولة الأخرى هي العدو الأول لها.



ومضى قائلا إن إيران "أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية، وتكثف جهودها لتسريع برنامجها النووي".



وخفضت إيران، في مايو/ أيار الماضي، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، بالتزامن مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الموقع عام 2015.



ويفرض ذلك الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية عن طهران.



وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، على أمل إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.



وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل لن تسمح لطهران بأي شكل من الأشكال بتطوير السلاح النووي، الذي يعرض أمن دولة إسرائيل والعالم بأسره للخطر".



وتقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، وتتهم إسرائيل، التي تمتلك ترسانة نووية، بالتحريض عليه.



وقال نتنياهو إن إيران "تحاول التموضع عسكريا في سوريا، واليوم أعلنت بأنها تسرع برنامجها النووي".



وتتصاعد التوترات في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل ودول الخليج، من جهة أخرى.



وتهدد الولايات المتحدة بالرد على أي استهداف إيراني للقوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة أو مصالح العواصم الحليفة لها في الخليج.

