  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:04 ص
بحث متقدم
الدولار

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن انخفاض سعر الدولار

مجلس النواب

هذا هو سر زيادة موازنة مجلس النواب 151 مليون جنيه

اتحاد الكرة

بيان هام من اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري العام

سيارات

"مصنعو السيارات" يفجر مفاجأة بشأن الأسواق المصرية

الليمون

بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

توت عنخ آمون

مصر تخاطب بريطانيا بطلب عاجل للتوقف عن هذا الأمر

كمال عامر

حقيقة منح الجنسية المصرية بـ10 آلاف دولار

أرشيفية

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

الجنيه والدولار

الجنيه يحقق ثاني أفضل أداء عالمى أمام الدولار

سعود المعجب

قرار عاجل من النائب العام السعودي

البرلمان المغربي يقر مشروع قانون الأمازيغية بعد 34 شهرًا

عرب وعالم

مسيرة احتجاجية لحركة "20 فبراير" المعارضة أمام البرلمان المغربي
مسيرة احتجاجية لحركة "20 فبراير" المعارضة أمام البرلمان المغربي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الكنيسة تحسم الجدل بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

#

رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا

#

مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا

#

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما أحالته الحكومة للبرلمان منذ أغسطس/آب 2016.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد صادق البرلمان على المشروع بالإجماع. 
ويأتي التصويت بعد العديد من الخلافات بينها تدريس الأمازيغية بحرف "تيفيناغ"، ما بين مرحب بالفكرة ومعارض لها. 
وتقدمت كتل الأغلبية الحكومية، الجمعة الماضي، بتعديل يقر تدريس الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" داخل لجنة برلمانية، وصادقت عليه المعارضة ليُعتمد بالإجماع. 
و"تيفيناغ" هي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال إفريقيا في عصور ما قبل الميلاد لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم وشعائرهم الدينية. 
ورافق مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، على مدى 34 شهرًا، جدلًا كبيرًا بين الكتل البرلمانية، حال دون التوافق على مواده. 
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للمصادقة عليه، ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. 
وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله الخامس لأول مرة، على أن "اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". 
وبحسب الفصل ذاته: "ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". 
ويتحدث 27% من المغاربة الأمازيغية، بحسب آخر إحصاء رسمي للسكان عام 2014. 
وأصبحت الأمازيغية لغة رسمية للبلاد منذ سنة 2011. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير
» تعليق ناري لـ"أديب" على بيان اتحاد الكرة بشأن الدوري
» "شعبة الذهب" تكشف الأسباب الحقيقة لتراجع أسعاره
» نتنياهو: إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية
» «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا
» شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر
» بعد مطالبات بمراقبة أموالهم.. مصريون يغردون حبا في السوريين
» صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون
» بالفيديو.. اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن الأمريكية
» ليفربول يحدد سعر بيع هذا اللاعب في ميركاتو الصيف
» الكويت.. هتك عرض طفل مقابل 6 دنانير

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)