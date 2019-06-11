بومبيو يتعهد بحماية يهود بريطانيا من كوربين

11 يونيو 2019 - 12:20 ص

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الإثنين، بأن وزير الخارجية، مايك بومبيو، تعهد بأن بلاده ستتصدى لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين إذا حاول "جعل حياة اليهود في المملكة المتحدة أصعب".



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكلام جاء على لسان الوزير أثناء استقباله في نيويورك مؤخرا مجموعة من أعضاء الجالية اليهودية في بريطانيا، حسب تسجيل صوتي مسرب من اللقاء الذي أدلى فيه بومبيو بتصريحات حول بريطانيا.



ونقلت الصحيفة عن بومبيو قوله، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون مع اليهود البريطانيين لاتخاذ إجراءات "إذا أصبحت حياة اليهود في المملكة المتحدة صعبة جدا" في حال انتخاب كوربين لمنصب رئيس الوزراء، إن زعيم حزب العمال قد يتمكن من تولي هذا المنصب، وتابع: "عليكم المعرفة أننا لن ننتظر حتى يفعل ذلك لنبدأ بالتصدي له، وسنفعل كل ما بوسعنا".



كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي قيادة حزب المحافظين الذي تكبد انحسارا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، معتبرا ذلك "فشلا تاما في الزعامة".



ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض قبيل زيارته إلى المملكة المتحدة أوائل الأسبوع الماضي لانتقادات شديدة اللهجة لإبداء دعمه لترشح وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي، ما رأى فيه كثير من الساسة البريطانيين تدخلا في شؤون المملكة.

