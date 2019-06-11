  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:04 ص
بحث متقدم
الدولار

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن انخفاض سعر الدولار

مجلس النواب

هذا هو سر زيادة موازنة مجلس النواب 151 مليون جنيه

اتحاد الكرة

بيان هام من اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري العام

سيارات

"مصنعو السيارات" يفجر مفاجأة بشأن الأسواق المصرية

الليمون

بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

توت عنخ آمون

مصر تخاطب بريطانيا بطلب عاجل للتوقف عن هذا الأمر

كمال عامر

حقيقة منح الجنسية المصرية بـ10 آلاف دولار

أرشيفية

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

الجنيه والدولار

الجنيه يحقق ثاني أفضل أداء عالمى أمام الدولار

سعود المعجب

قرار عاجل من النائب العام السعودي

تطوير العشوائيات تكشف: حقيقة هدم عقارات بشارع الجلاء

الحياة السياسية

مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على قيمة "تعويضات" سكان منطقة ماسبيرو

#

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

#

دارسة جديدة تكشف حقيقة فرعون وحقيقة لعنة الفراعنة

#

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

نفى المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، ما يتردد حول هدم عقارات بشارع الجلاء ضمن مخطط تطوير مثلث ماسبيرو.
وقال صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لا يوجد عقارات بشارع الجلاء من الأساس، سوى القنصلية الإيطالية، وفندق ولن يهدما».
وتابع صديق: «خطة تطوير مثلث ماسبيرو ضغطت لتنفذ في 30 شهرا، والعمل مستمر».
وأوضح صديق أنه تم إزالة 100 مدبغة بالعشوائيات، ونقلها إلى المنطقة الصناعية، معلقاً: «لم يعد أمامنا شئ صعب، فالحكومة تسعى لتحقيق السعادة للمواطنين وتتحمل رخامة البعض».


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير
» تعليق ناري لـ"أديب" على بيان اتحاد الكرة بشأن الدوري
» "شعبة الذهب" تكشف الأسباب الحقيقة لتراجع أسعاره
» نتنياهو: إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية
» «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا
» شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر
» بعد مطالبات بمراقبة أموالهم.. مصريون يغردون حبا في السوريين
» صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون
» بالفيديو.. اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن الأمريكية
» ليفربول يحدد سعر بيع هذا اللاعب في ميركاتو الصيف
» الكويت.. هتك عرض طفل مقابل 6 دنانير

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)