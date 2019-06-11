  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:03 ص
بحث متقدم
الدولار

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن انخفاض سعر الدولار

مجلس النواب

هذا هو سر زيادة موازنة مجلس النواب 151 مليون جنيه

اتحاد الكرة

بيان هام من اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري العام

سيارات

"مصنعو السيارات" يفجر مفاجأة بشأن الأسواق المصرية

الليمون

بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

توت عنخ آمون

مصر تخاطب بريطانيا بطلب عاجل للتوقف عن هذا الأمر

كمال عامر

حقيقة منح الجنسية المصرية بـ10 آلاف دولار

أرشيفية

الفيفا يهدد هذا المنتخب بالاستبعاد من أمم إفريقيا

الجنيه والدولار

الجنيه يحقق ثاني أفضل أداء عالمى أمام الدولار

سعود المعجب

قرار عاجل من النائب العام السعودي

"أديب" يوجه رسالة للأشقاء العرب بشأن هذا الأمر الهام

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

#

رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

#

عمرو أديب يطالب المعارضة المصرية هذا الأمر الهام

#

"السيسي" وماكرون يبحثان هذا الأمر الهام بشأن ليبيا

دعا الإعلامي عمرو أديب، الأشقاء العرب في الدول العربية لقضاء الصيف هذا العام في مصر، والاستمتاع بجوها الصيفي على شواطئها.
وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين: تعالوا نورونا في مصر وعندنا سياحة جميلة في الصيف في مصر، الساحل الشمالي والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة هذه أماكن بها مشاهد جميلة أطالبكم بالذهاب لها في الصيف هذا العام.
وأضاف: هذه دعوة من أهلكم في مصر لقضاء وقت الإجازة هنا.. وإن شاء الله السياحة العربية هتشرف مصر وهتنورونا في بلدكم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير
» تعليق ناري لـ"أديب" على بيان اتحاد الكرة بشأن الدوري
» "شعبة الذهب" تكشف الأسباب الحقيقة لتراجع أسعاره
» نتنياهو: إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية
» «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا
» شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر
» بعد مطالبات بمراقبة أموالهم.. مصريون يغردون حبا في السوريين
» صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون
» بالفيديو.. اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن الأمريكية
» ليفربول يحدد سعر بيع هذا اللاعب في ميركاتو الصيف
» الكويت.. هتك عرض طفل مقابل 6 دنانير

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)