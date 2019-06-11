"أديب" يوجه رسالة للأشقاء العرب بشأن هذا الأمر الهام

دعا الإعلامي عمرو أديب، الأشقاء العرب في الدول العربية لقضاء الصيف هذا العام في مصر، والاستمتاع بجوها الصيفي على شواطئها.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين: تعالوا نورونا في مصر وعندنا سياحة جميلة في الصيف في مصر، الساحل الشمالي والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة هذه أماكن بها مشاهد جميلة أطالبكم بالذهاب لها في الصيف هذا العام.

