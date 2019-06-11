رد ناري من الأهلي بعد قرارات اتحاد الكرة

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمد مرجان

أعلن العميد محمد مرجان - المدير التنفيذي للنادي الأهلي - أن النادي لن يتراجع بعد تجاهل اتحاد الكرة لشروطه لاستكمال الدوري.

و قال مرجان في تصريح صحفي :"الأهلي لن يتنازل عن حقوقه، سنواصل التصعيد لدى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية". بحسب  "مصروي".

وأضاف مرجان:"نسلك الطرق الشرعية من أجل حفظ حقوق النادي الأهلي، ولا نتجه إلى شاشات التلفزيون أو الصراخ وغير ذلك".

وتابع مدير الأهلي:"عندما يتخذ مجلس الإدارة قراراً فهذا القرار يكون غير قابل للتراجع، ولذلك متمسكون بقراراتنا في الاجتماع الأخير، وسنواصل المسلك القانوني".

وأنهى مرجان:"تقدمنا بالشكوى الأولى، واليوم كان لنا حضور في اللجنة الأولويمبية، ويوم الأربعاء المقبل هناك جلسة استماع أخرى، وسنستمر في الإجراءات القانونية".

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