أديب يهدد إسلاميًا شهيرًا: "هنجيب الكلب ده"

11 يونيو 2019 - 09:34 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن الإرهابي هاني السباعي قائلاً: "السباعي، يعيش حاليا في لندن، ويحرض ضد مصر، وهو المسئول الأول عن تدريب الإرهابي الشهير "جون".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن السباعي يعيش في أهم شوارع لندن، ويتحصل على آلاف الدولارات، ويخطط لعمليات إرهابية قادمة، مؤكدًا أنه عندما عرض للمحاكمة أمام المحكمة الأوروبية وتحملت الحكومة الإنجليزية مصاريف محاميه.



ونوه الإعلامي بأن السباعي حرض ضد الجيش المصري، وطالب بالإفراج عن الإرهابي هشام عشماوي، ويصفه بالمعارض السياسي، معقبًا: "والله العظيم مستعد نعمل اكتتاب شعبي، ونروح نجيب الكلب ده من هناك ، مصر وضعها الآن قوي، و"ميترفضش ليها طلب"، وأجهزتها قادرة على الإتيان بالسباعي إلى مصر.

