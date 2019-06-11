الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

و سجل الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإمارات دبي الوطنى ارتفاع جديد، ليُسجل للشراء 16.71 جنية مقابل 16.81 للبيع.

 كما سجل الدولار في بنك عودة ارتفاع جديد أمام الجنية ليُسجل 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، فيما استقر صرف الورقة الخضراء في بنك قناة السويس 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع.

بنك                          سعر الشراء                  سعر البيع

كريدي أجريكول                16.68                    16.78

البنك المركزي المصري        16.68                 16.80

بنك مصر                        16.71                     16.81

البنك الأهلي المصري             16.71                 16.81

بنك القاهرة                   16.70                      16.80              


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