لهذا السبب.. يتوقف العمل ببعض مناطق السعودية

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حدد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد السعودية حسين القحطاني، الوقت الذى سيتم إيقاف العمل بالمناطق المفتوحة أثناء الحر الشديد وذلك عندما تصل الحرارة إلى 50 درجة، وأشار إلى أن القرار من اختصاص وزارة العمل.

وقال القحطاني إن "الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتعمل على تزويدها بكل المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقًا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 2019م.

وبيّن التقرير أن "فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس/آب 2019، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019.

وتشير التوقعات الفصلية لصيف عام 2019 على السعودية إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء البلاد، فيما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة ، وفقا لـ "سبق " السعودية


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