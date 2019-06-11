تطورات جديدة بصحة "أبو عوف" وشقيقته: أنا المسئولة

11 يونيو 2019 - 09:47 ص



كشفت الفنانة مها أبو عوف، عن آخر التطورات الصحية الخاصة بحالة شقيقها الفنان عزت أبو عوف قائلة: "إن شقيقها حالته تحسنت إلى حد ما، معربة عن سعادتها بكم الحب الذي يكنه الجمهور لشقيقها.



وأضافت "أبو عوف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنهم يخبرون أبو عوف بسؤال الجمهور عنه، ودعائهم له، معقبة: "ربنا يحميه ويشفيه".



وناشدت وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عن صحة أبو عوف، قائلة: "ارحمونا من الشائعات.. إحنا بنحزن ونتعب منها"، موضحة أنها هى المسئولة عن التواصل مع الإعلام.

