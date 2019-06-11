بهذه العبارة نعى "الأشعل" إبراهيم يسرى

نعى الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي والمفكر السياسي، السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأحد أبرز مناصري القضية الفلسطينية، واصفًا إياه بـ"فخر الدبلوماسية الوطنية".

وكتب "الأشعل" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "فقدت مصر ابنًا من أبنائها البررة الذي استمات في الدفاع ضد التفريط في غازها وأرضها ومياهها وقاد نضالاً متميزًا بالقانون في محاكم مجلس الدولة حتي وهو مقعد وكان هاجسه من يحمل الراية القانونية بعده".

وأضاف في منشوره: "رحم الله فخر الدبلوماسية الوطنية المناضلة الصديق المجاهد إبراهيم يسري الذي رحل وفي قلبه الكثير لمصر فترك فراغًا هائلاً يجب أن تتضافر الجهود حتي تسد جزءًا يسيرًا منه".

وتابع: "يرحمه الله ويكرم مثواه لقاء ما قدم لمصر والمصريين ونعاهده علي المضي في الدفاع عن كل ما يتعلق بمصر فلتهنأ أيها الفارس النبيل بما قدمته وماكنت تحمله باسمنا ونيابة عنا فليحتضنك تراب مصر في رحلة الخلود وإننا علي دربك لسائرون في طريق النضال الطويل".

وبعد صراعٍ طويل مع القضايا السياسية والحياة والمرض، رحل إبراهيم يسري، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 89 عامًا.

كان آخر المناصب التي شغلها "يسري"، منصب مساعد وزير الخارجية للقانون الدولي والمعاهدات، كما شغل منصب سفير مصر لدى الجزائر.



