» البرلمان عن زيادة الموازنة: مبررة والرئيس بيراجعها بالجنيه

11 يونيو 2019 - 10:15 ص

كشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن سر ارتفاع موازنة البرلمان للعام الجديد عن العام الماضي بنسبة 7%، موضحًا أن جزءًا من تلك الزيادة يتعلق بزيادة رواتب الموظفين بالمجلس والبالغ عددهم 3 آلاف موظف.

وأضاف "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك جزءا آخر من الزيادة يتعلق بمتطلبات المجلس، لافتًا إلى أنه تم إيقاف الطباعة بالمجلس ترشيدا للاستهلاك.

واعتبر متحدث مجلس النواب، أن قيمة زيادة موازنة المجلس مبررة، مؤكدًا أن مستحقات النواب لم تزداد عن العام الماضي، لافتًا إلى أن زيادة موازنة المجلس تعد الأقل بين كل الهيئات والمؤسسات، معقبًا: "نحن أمام رئيس دولة بيراجع الموازنة العامة للدولة بالجنيه".