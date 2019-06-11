  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
اغتصاب سيدة

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

المحكمة

الإعدام لـ3 ضباط مخابرات

السودان

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

أمينة خليل

تعليقات صادمة على صورة "صلاح".. ومتابعون: "حد يفكره بالبطولة"

رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى

القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحيل اثنين من كبار الضرائب للمحاكمة

فتيات الخدمة العسكرية في المغرب

13 ألف سيدة يتقدمن للخدمة العسكرية في دولة عربية

سلة ليمون

هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

المنتخب

رسميًا.. "المنتخب" يعلن القائمة النهائية لخوض الأمم الأفريقية

نيمار

"فيديو" يوثق اغتصاب "نيمار" لفتاة فى باريس

تصريح مفاجئ من ساويرس عن السوريين في مصر

الحياة السياسية

ساويرس
ساويرس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أديب لـ"المصريين": "اللي بيحصل منكم عيب أوي"

#

هذا ما قالته الخارجية المصرية عن انفجار "ليون"

#

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

#

أول تعليق من الخارجية المصرية على الأحداث في ليبيا

سوريا

مصر

ساويرس

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الهجمة المنظمة التي خرجت في مصر طيلة الأيام الماضية عن وضع السوريين المالي في مصر، حيث طالب البعض بمعرفة مصدر أموالهم.

ورد "ساويرس" على أحد السوريين قد نشر تغريدة يحكي بها عما حدث له بمصر منذ مجيئه عام 2012، بقوله: "مصر أم الدنيا وبيت لكل اللي بيحبها.. مرحبًا بيكم في بلدكم الثاني وإن شاء الله سوريا هترجع تاني جميلة وعريقة زي ما عرفتها".

وكان مغرد يدعي سوري يدعى عمر إدلبي، قد نشر تغريدة بقوله: "استقرت عائلتي في مصر منذ بداية 2012، لم يحصل معنا ولا حتى حادث واحد مسيء لنا، أو يستهدفنا من منطلق تمييزي كسوريين، بل بالعكس، كوننا سوريين كان دائمًا مفتاح علاقات طيبة مع المصريين، وسببًا لترحيب إضافي استثنائي.. شكرًا من القلب لشرفاء مصر".

فيما عبر متابعو "تويتر" علي التغريدة حيث قال محمود السيد :"مصر بلدنا خصها ربنا بالأمن والأمان، والملاذ لأي متضرر، دي مش بلدنا لوحدنا، كل العرب أخواتنا ومصر دراعها مفتوح للكل، يا ريت نتعلم الحب تجاه أي إنسان ياريت نتعلم الإنسانية".

وأضاف آخر: "انتوا بلد العراقة والحضارة وأكثر الشعوب طيبة وخفة دم وأهل كرم، الله يحفظ مصر والمصريين وكل الدول العربية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم
» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة
» انهيار عقار بشكل جزئى فى الموسكى
» تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا
» بعد استبعاده من المنتخب "أبو جبل" يوجه رسالة لهؤلاء
» "أمريكا" تطالب بريطانيا بتسليم مؤسس "ويكيليكس"
» صاحب مطعم أرطغرل يغير الاسم.. لهذا السبب
» "الخليفي" يقترب من شراء هذا النادي الإنجليزي
» البرلمان عن زيادة الموازنة: مبررة والرئيس بيراجعها بالجنيه
» عامل يصبح مليونيرًا بسبب "بن لادن"
» وفاة عريس فى ليلة زفافه بطريقة مروعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)