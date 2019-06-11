» عامل يصبح مليونيرًا بسبب "بن لادن"

قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، بمنح رجل يمني تعويضًا قدره مبلغ 4.7 مليون دولار، وذلك بسبب تنمر زميل له في العمل ووصفه بـ"بن لادن".

وتعرض أسامة صالح للضرب والتنمر من قبل زميل له في العمل كان قد وصفه مرارًا بأنه "بن لادن " و"إرهابي" .

ويعمل الرجل كعامل بالمخزن في متجر ملابس "بريتي غيرل" للسيدات في حي نيكربروكر إيف في بروكلين، يكسب حوالي 7 دولارات في الساعة.

وبحكم الهيئة، أصبح الرجل مليونيرا لأن رؤساءه لم يفعلوا شيئا لوقف التعصب والإشارات إلى مناداته بـ أسامة بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال صالح: "الوصف بأنني إرهابي وبن لادن هو بمثابة إهانة لي ولعملي" .