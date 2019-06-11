تعليقات صادمة على صورة "صلاح".. ومتابعون: "حد يفكره بالبطولة"

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أمينة خليل
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الجونة

امنية خليل

لاقت صورة الفنانة الشابة أمينة خليل مع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال تواجدهما في الجونة، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها: "حد يفكر صلاح أن المنتخب عنده بطولة كمان 10 أيام".

وعلقت "خليل" على الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلة: "كان شرف ليا".

وتصدرت أمينة خليل مؤشر البحث في "تويتر" بعد صورتها مع محمد صلاح، حيث علق بعض راود التواصل، قائلين: "حد يفكر أبو صلاح إن المنتخب عنده بطولة كمان 10 أيام ونبي يعدي عليه حتي يطمن اصله شكله نسي ولا حاجة".

وعلق آخر: "الغريب أن محمد صلاح رفض يتصور مع الناس قدام بيتهم يوم العيد بحجّة أنهم مش محترمين حريته وخصوصيته".

في حين، أعجب الكثيرون بالصورة، حيث قال حساب يدعي أحمد سعد: "تقريبًا أنا الوحيد في مصر اللي شايف أن صلاح هو اللي محظوظ إنه اتصور مع أمينة خليل".

وجاءت بقية التعليقات كالآتي: "يابن المحظوظة يا صلاح"، "يا بختك يا مووو"، "ده يا بخت محمد صلاح والله يا قمر".

بينما استنكر آخرون، ظهور أمينة خليل تريند على تويتر بسبب صورة جمعتها بـ"صلاح"، معلقين: "شعب مصر مطلع أمينة خليل تريند عشان اتصورت مع صلاح"، وتابع أخر: "من صورة بقي هاشتاج".

ويتواجد  "صلاح" حاليًا في الجونة لقضاء فترة راحة عقب تتويج فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا. 





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كان شرف ليا ??♥?

A post shared by Amina Khalil (@aminakhalilofficial) on

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