القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

11 يونيو 2019 - 11:10 ص

استدعى القضاء الجزائرى رئيس الوزراء السابق مرة أخرى للتحقيق معه، فى قضايا تبديد الأموال.

وأعلن التليفزيون الجزائرى أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي تمت إقالته في مارس الماضي، مثل أمام قاضي التحقيق مجددًا بعد استجوابه أول مرة في 30 أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".

وفقًا لصحيفة "الحياة"، وصل أويحيى إلى المحكمة مع حارسه الشخصي، من دون توضيح ما إذا كان أو يحيى استدعي بصفة شاهد أو متهم.

وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ العام 1996، بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل الماضي تحت ضغط مطالب الشعب.

وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدم ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.

وبحسب التليفزيون، فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء أمس الأحد مع مسئولين من "الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار" في قضية "فساد".

يذكر أنه منذ استقالة بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسئولين كبار في الدولة.