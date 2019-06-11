» بعد استبعاده من المنتخب "أبو جبل" يوجه رسالة لهؤلاء

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قال محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي سموحة والمنتخب الوطني، إنه يشعر بحالة من الحزن بعد استبعاده من قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية الشهر الجاري في مصر.

وأعلن المدرب خافير أجيري القائمة النهائية لمنتخب مصر التي ستخوض البطولة التي ستبدأ يوم 20 من الشهر الجاري بمواجهة زيمبابوي.

وأضاف أبو جبل من خلال تصريحات لموقع "مصراوي" اليوم: "حزين لاستبعادي من قائمة المنتخب، كنت أتمنى التواجد في هذه البطولة خاصة أنها تقام على الأرض المصرية، من اليوم الأول لي في المعسكر عملت جاهدًا من أجل التواجد في القائمة النهائية."

وأكمل: "كل الدعم للمنتخب في البطولة، سأكون أول الداعمين من أجل حصد اللقب، طموحي لن يقف هنا، سأواصل العمل الجاد من أجل العودة من جديد والتواجد بصفة أساسية في صفوف المنتخب."

واختتم: "هدفي المقبل هو التواجد في كأس العالم المقبلة."

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب أجيري كان قد ضم أربعة حراس وهم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز.


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