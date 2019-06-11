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تصرف غير متوقع لـ"ريهام سعيد" ردًا على هدية طفلة لها

الحياة السياسية

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

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أهدت طفلة مريضة الإعلامية ريهام سعيد، هدية على الهواء بمناسبة تعافيها من المرض.

 وأعربت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة"، عن سعادتها بهذه الهدية، حيث كانت عبارة عن "مصحف" و"سبحة".

والتقطت "سعيد" مجموعة من الصور "السيلفي" برفقة الفتاة، قائلة: "والله العظيم أحلى هدية جاتلي، وانتوا في بالي على طول، وعمري ما نسيتكم".

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