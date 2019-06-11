  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
اغتصاب سيدة

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

المحكمة

الإعدام لـ3 ضباط مخابرات

السودان

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

أمينة خليل

تعليقات صادمة على صورة "صلاح".. ومتابعون: "حد يفكره بالبطولة"

رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى

القضاء يستدعى رئيس الوزراء السابق

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحيل اثنين من كبار الضرائب للمحاكمة

فتيات الخدمة العسكرية في المغرب

13 ألف سيدة يتقدمن للخدمة العسكرية في دولة عربية

سلة ليمون

هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

المنتخب

رسميًا.. "المنتخب" يعلن القائمة النهائية لخوض الأمم الأفريقية

نيمار

"فيديو" يوثق اغتصاب "نيمار" لفتاة فى باريس

في الكويت..

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

قضايا وحوادث

اغتصاب سيدة
اغتصاب سيدة

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سياسي فلسطيني يكشف معلومات صادمة عن صفقة القرن

#

التفاصيل الكاملة لعملية الثأر لشهداء "حادث العريش"

#

المجلس العسكري يصدم القوي الثورية بتصريحات جديدة عن فض اعتصام القيادة

#

أسرار جديدة عن اغتيال عرفات بـ«معجون الأسنان»

اغتصاب

جريمة اغتصاب

الاغتصاب فى الكويت

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء تطبيق القانون على عسكريين لاتهامهما باغتصاب مواطنة فى منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية.

وبحسب صحيفة الرأى فإن عسكريًا في وزارة الدفاع ساوم مواطنة بإطلاق سراحها مقابل الذهاب معهما إلى شقتهما وعندما حاولت الفرار منهما، لحقها عسكري الدفاع واعتدى عليها في ساحة ترابية في منطقة الفردوس.

وطبقًا لرواية الصحفية فإن المجنى عليها وبعد إفاقتها من الصدمة التي تعرضت لها، تقدمت إلى أحد المخافر، وأبلغت بأنها خلال سيرها بمركبتها استوقفتها دورية، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لإدارة التنفيذ المدني على ذمة قضية مالية، وتمت إحالتها إلى التنفيذ، حيث تسلمها شرطي كان برفقته شخص آخر، وأثناء تواجدها ساومها الشرطي وصديقه على إخلاء سبيلها، مقابل أن تذهب معه إلى شقته، فتظاهرت بالموافقة، وأثناء نقلها من مبنى إلى مبنى آخر سلمها الأمني بطاقتها المدنية، وقال لها: (أنت الآن طليقة، فلنذهب إلى الشقة)، إلا أنها طلبت منه التوجه إلى دورة المياه فسمح لها، على أن ينتظرها مع رفيقه، لكنها غافلتهما، وتمكنت من الهرب والخروج إلى الطريق العام، حيث أوقفت سيارة تاكسي.

وذكرت أن العسكريين اكتشفا خطتها وقاما بملاحقتها بسيارة الرباعية الدفع، حتى أجبر سائق التاكسي على التوقف وسحبها عنوة وذهب بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفردوس، وأقدم على افتراسها، ثم أنزلها مقابل جمعية الفردوس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة
» انهيار عقار بشكل جزئى فى الموسكى
» تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا
» بعد استبعاده من المنتخب "أبو جبل" يوجه رسالة لهؤلاء
» "أمريكا" تطالب بريطانيا بتسليم مؤسس "ويكيليكس"
» صاحب مطعم أرطغرل يغير الاسم.. لهذا السبب
» "الخليفي" يقترب من شراء هذا النادي الإنجليزي
» البرلمان عن زيادة الموازنة: مبررة والرئيس بيراجعها بالجنيه
» عامل يصبح مليونيرًا بسبب "بن لادن"
» وفاة عريس فى ليلة زفافه بطريقة مروعة
» اليوم.. محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4" عسكريًا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)