تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

11 يونيو 2019 - 11:40 ص

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء تطبيق القانون على عسكريين لاتهامهما باغتصاب مواطنة فى منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية.

وبحسب صحيفة الرأى فإن عسكريًا في وزارة الدفاع ساوم مواطنة بإطلاق سراحها مقابل الذهاب معهما إلى شقتهما وعندما حاولت الفرار منهما، لحقها عسكري الدفاع واعتدى عليها في ساحة ترابية في منطقة الفردوس.

وطبقًا لرواية الصحفية فإن المجنى عليها وبعد إفاقتها من الصدمة التي تعرضت لها، تقدمت إلى أحد المخافر، وأبلغت بأنها خلال سيرها بمركبتها استوقفتها دورية، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لإدارة التنفيذ المدني على ذمة قضية مالية، وتمت إحالتها إلى التنفيذ، حيث تسلمها شرطي كان برفقته شخص آخر، وأثناء تواجدها ساومها الشرطي وصديقه على إخلاء سبيلها، مقابل أن تذهب معه إلى شقته، فتظاهرت بالموافقة، وأثناء نقلها من مبنى إلى مبنى آخر سلمها الأمني بطاقتها المدنية، وقال لها: (أنت الآن طليقة، فلنذهب إلى الشقة)، إلا أنها طلبت منه التوجه إلى دورة المياه فسمح لها، على أن ينتظرها مع رفيقه، لكنها غافلتهما، وتمكنت من الهرب والخروج إلى الطريق العام، حيث أوقفت سيارة تاكسي.

وذكرت أن العسكريين اكتشفا خطتها وقاما بملاحقتها بسيارة الرباعية الدفع، حتى أجبر سائق التاكسي على التوقف وسحبها عنوة وذهب بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفردوس، وأقدم على افتراسها، ثم أنزلها مقابل جمعية الفردوس.