  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:57 م
بحث متقدم
المبنى

هدم مبنى صحيفة شهيرة في دولة خليجية

شمس

العسكري السوداني: النت لن يعود لأنه يهدد الأمن القومي

الداخلية

3 مليارات ونصف حصيلة جرائم غسيل الأموال خلال عام

المجلس العسكري

رسالة جديدة من المجلس العسكرى إلى الشعب السوداني

دار القضاء العالي

بلاغ ضد "هيومان رايتس" باعتبارها منظمة إرهابية

إبراهيم أمين - أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده

صلاح

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

وزير التعليم

التعليم تعلن فتح باب التقديم لتعيين 65 ألف معلم

المغامسي

احتفال جديد للمغامسي.. تعرف عليه

اغتصاب سيدة

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

بالصور..

القبض على أشخاص يبيعون سماعات للغش ونماذج لامتحانات الثانوية

قضايا وحوادث

ثانوية عامة
ثانوية عامة

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط تاجر جمع 6 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيفها

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام بعض الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، وكذا استخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى لنشر أجوبة وأسئلة الامتحانات، حيث توصلت التحريات إلى القائمين على هذه المشاركات والحسابات وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهم وهم كلٍ من:

( طالب سن 21 – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بعرض سماعات صغير الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة .

( طالب سن 24 – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيامه بعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات المشار إليه)، وبمواجهته اعترف بقيامه ببيع عدد كبير من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف بتحصله على تلك المضبوطات من محل بمنطقة سكنه “جارٍ ضبط مالك المحل”.

( أحد الأشخاص سن 25 – مقيم بدائرة مركز شرطة بسون بالغربية) لإدارته المجموعة المسماة (ممكن الإمتحانات تنزل من هنا) على تطبيق “الواتس أب”، والذى يقوم من خلاله نشر أجوبة أسئلة إمتحانات الثانوية العامة (مادة اللغة العربية)، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوى على صور أسئلة وأجوبة إمتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، وبمواجهته إعترف بإدارته لتلك المجموعات حيث إن شقيقه (طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ورسب فى العام الماضى) وقام بذلك لمساعدته هذا العام.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما تجهزه "واتساب" في الخفاء
» هل ينسحب المغرب من مونديال 2030؟
» "بوجبا" مدافعًا عن الإسلام: لسنا "إرهابيين"
» شاهد.. اللحظات الأخيرة لمروحية "نيويورك" قبل السقوط
» كاردشيان تلد الابن الرابع من الأم البديلة
» "هواوي" تتحدى حاظريها بهذا التصريح
» الداخلية ترفض منح فلسطينى الجنسية المصرية.. اعرف السبب
» أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده
» بالصور.. "صلاح" يحصل على جهاز "أيفون" ذهب
» فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم
» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)