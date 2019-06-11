» بالصور.. "صلاح" يحصل على جهاز "أيفون" ذهب

11 يونيو 2019 - 12:03 م

حصل لاعبو نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، على أجهزة "آيفون" مطلية بالذهب مقدمة من الشركة الراعية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج" بمناسبة تحقيقهم اللقب.

ونجح ليفربول بقيادة محمد صلاح في الفوز على توتنهام في المباراة النهائية للشامبيونزليج بنتيجة 2-0، ليحصد لقب الشامبيونزليج السادس في تاريخه.

وتعد هواتف "iPhoneXSMax" مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطًا، فيما تم تصميم كل هاتف بشكل خاص لكل لاعب، بحيث يحمل اسم كل لاعب، ورقم قميصه في الخلف .

وقدمت أجهزة الهواتف للاعبي ليفربول بواسطة "iDesign Gold" ، وهي شركة أمريكية ترغب في إقامة شراكة مع ليفربول الموسم المقبل .