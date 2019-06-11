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مستقبل وطن: السيسي أعاد الاستقرار للمنطقة العربية

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد خمس سنوات من تسلمه للحكم استطاع إعادة الاستقرار  للمنطقة العربية وليس مصر فقط في ظل امواج الفوضى التي كانت عليها المنطقة العربية قبل حكمه.

وأوضح هلال في تصريح له أن استقرار مصر كان عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر هي صمام أمان المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر اتخذت موقف حاسم ضد كل قوى الشر  وتصدت للجماعات الإرهابية بكل شراسه.

وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن"أن الرئيس السيسي كذلك استطاع وضع استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي بجانب مئات المشروعة الاستثمارية العملاقة والبنية التحتية التي شهدتها مصر بطولها وعرضها في كافة المجالات.

وأضاف أن كل ذلك كان يتواكب مع اعادة تسليح القوات المسلحة وتوفير أقوى الأسلحة العالمية في كافة المجلات من أجل تحقيق قوة الردع ، مؤكدا أن الرئيس السيسي اتطلع بالفعل  إقامة دولة حديثة عصرية وقوية لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.


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