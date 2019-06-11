» أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده

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إيمان هاني

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استنكر إبراهيم أمين، أحد علماء الأزهر الشريف، واقعة تمزيق 50 مصحفًا في أحد المساجد بألمانيا، قائلا: "إن التوجه العالمي عند من يمتلكون القوة والإعلام يغذون روح الكراهية والحقد".

وأضاف وضح "أمين" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي سيد علي أن القرآن الكريم أعطى الناس الحرية في الإيمان والكفر، ولكنه بين أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار.

 وتابع العالم الأزهري، قائلا: "النبي محمد صلي الله عليه وسلم سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده، وهذه هي روح الإيمان".

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