» كاردشيان تلد الابن الرابع من الأم البديلة

11 يونيو 2019 - 12:48 م

نشرت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، البالغة من العمر 38 عامًا، اليوم عن أول صورة رسمية لطفلها الرابع من أم بديلة.

وأعلنت النجمة الأمريكية عبر "إنستجرام "عن اسم مولودها سالم ويست الذي ظهر بالصورة وهو نائم في سريره.

وظهر الطفل، الذي كان يرتدي ثيابًا بيضاء بأكمام طويلة في أول صورة رسمية له منذ استقباله في 9 مايو الماضي.