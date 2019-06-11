» "بوجبا" مدافعًا عن الإسلام: لسنا "إرهابيين"

11 يونيو 2019 - 01:06 م

تحدث بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي لأول مرة عن اعتناقه الإسلام، عقب أداء مناسك العمرة بمكة المكرمة خلال عطلته الصيفية.

وينحدر بوجبا من أصول غينية لكنه لم يولد مسلم، وقرر التحول إلى الإسلام بعدما قرر البحث والتعرف أكثر على هذا الدين الذى يتبعه عدد كبير من أصدقائه.

وقال بوجبا فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إنه أصبح شخصًا أفضل بعدما تحول إلى الإسلام، وتلك الخطوة جاءت بعدما بحث عن هذا الدين الذى يعتنقه أصدقائه ممن يمتازون بالأخلاق الكريمة، ودائمًا ما يتحدثون عن هذا الأمر.

وأوضح نجم مانشستر يونايتد أنه قرر أداء الصلاة مع أصدقائه قبل اعتناقه الإسلام وشعر بعدها بإحساس غريب وراحة نفسية، دفعته لاعتناق الإسلام وإعلان تحوله إلى هذا الدين.

وعن الإسلام قال بوجبا: "إنه كل شىء فى حياتى، هذا ما يجلعنى راضيًا وشاكرًا فى كل شىء".

ودافع النجم الفرنسى عن الإسلام قائلا: "الإسلام ليس له علاقة بالصورة النمطية التى وضها البعض له بأنه دين إرهاب، عليك أن تبحث عن الإسلام وتكتشف المزيد، لأنه دين يرتبط بالجميع، وهو دين رائع وجعلنى شخصًا أفضل."

وقال بوجبا عن إسلامه: "أصبحت أكثر تركيزًا منذ اعتناقي الإسلام، وشخصًا أفضل، لأنه يدفعك للتفكير فى الآخرة وليس الدنيا فقط، لذلك تكون حذرًا فى كل تصرفاتك وأفعالك وتكون شاكرًا لله."