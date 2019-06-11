رسالة جديدة من المجلس العسكرى إلى الشعب السوداني

11 يونيو 2019 - 01:22 م

وجه المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب قدم فيها التحية للشعب بكل فئاته، مؤكدًا المضي قدمًا في الاضطلاع بالمسئولية.

ونقلت وكالة "سونا" عن البيان قوله: "يتقدم المجلس العسكري الانتقالي بالشكر والتقدير لجماهير الشعب السوداني بفئاته المختلفة والعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخري، ويحي فيهم التمسك بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسؤولية ورفضهم الدعوات الرامية إلي تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات".

كما أكد المجلس المضي قدما في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ غاياتها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي.

ويأتي هذا بالتزامن مع اجتماع تعقده قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لتقييم أداء العصيان المدني الذي دخل يومه الثالث.

وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوى إعلان الحرية والتغيير تعقد الآن اجتماعا حول تطورات الوضع السياسي، وتقييم أداء العصيان المدني خلال اليومين الماضيين؛ لتحديد الموقف حول استمرار العصيان المدني أو تعليقه".

وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 118 شخصا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.