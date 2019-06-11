» هذا ما تجهزه "واتساب" في الخفاء

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كباشي

شمس الدين

أعلن شركة "واتساب" إضافة تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم من دون علمهم، كما هو متاح الآن.

وسمح "واتسآب" للمستخدمين، حفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.

وحسب موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.

ولم تعلن "وآتساب" عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم، وفقا للموقع.

وبدأ "واتساب" بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضا. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حادثة التسلل الإلكتروني التي استهدفت تطبيق التراسل الفوري.


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