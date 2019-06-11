هدم مبنى صحيفة شهيرة في دولة خليجية

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البحرين

الوسط

هدم المبنى

أقدم مالك المبنى الذي كان يعد مقرًا لصحيفة الوسط البحرينية أمس الإثنين على هدمه، والتي أغلقت بقرار إداري من قبل وزارة شئون الاعلام في يونيو 2017 حتى إشعار آخر.

وكانت الوزارة قد أكدت أنها قررت وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات البحرين بجيرانها.و

وأثار انتشار صور وفيديو هدم مبنى صحيفة الوسط البحرينية تساؤلات وتغريدات محبي الوسط من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية البحرينية والعربية في شبكات التواصل الاجتماعي التي رأي البعض منها إعادة لذكرى هدم نصب ميدان اللؤلؤة في العام 2011 على اعتبار أن هناك من يعادي الحرية بكل أشكالها بما فيه حرية الصحافة والتعددية في الإعلام المحلي.

يذكر أن الوسط هي الصحيفة المستقلة في البحرين وعلى مستوى دول الخليج العربية بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية والحقوقية ، حيث حظيت بالعديد من الجوائز من لجنة حماية الصحافيين التي حصدها مؤسس الصحيفة د منصور الجمري في أواخر نوفمبر عام 2011.

وبحسب إحصاءات موقع «أليكسا» المنشورة في 8 يناير2017، أوضحت أن موقع «الوسط» الإلكتروني يحتلُّ المركز الأول بين جميع المواقع البحرينية، وأن «الوسط» الأكثر انتشاراً في مملكة البحرين.





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