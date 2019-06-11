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حملة للقضاء على الحشرات والبعوض بالمدن السياحية

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متابعات - أمينة عبد العال

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الغردقة

المحافظين

البعوض

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشرة في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف.

وقال "قرطام"، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسهم مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت ملفتة للنظر حتى أن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.

وأضاف، أن دول عدة نجحت في تبني حملات أسفرت عن القضاء علي هذه الحشرات، والتي تودي الي انتشار الأمراض بين السكان، فضلًا عن تسببها في عزوف السائحين عن هذه المناطق، رغم أن السياحة مصدرًا هامًا للدخل، مشددًا على أن مكافحة والقضاء على تلك البعوض عبر حملة قومية تتبناها وزارة البيئة مع الوزارات المعنية، مثل التنمية المحلية والإسكان والسياحة والصحة، بهدف القضاء على البعوض والذباب لا يعد أمرًا مستحيلًا.


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