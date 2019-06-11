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البورصة تربح 888 مليون جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ثالث جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 888 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30 " بنسبة 0.4% ليسجل 14206 نقطة.

وانخفض مؤشر "EGX 30 " محدد الأوزان بنسبة 0.14% ليسجل 17555 نقطة.

وارتفع مؤشر "EGX70 " للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 605 نقاط.

وزاد مؤشر "EGX100 " للأسهم الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليسجل 1546 نقطة.


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