«البترول»: مصر تصل لأعلى إنتاج بترولي في تاريخها

أعلنت وزارة البترول، نجاح مصر في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، خلال يونيو الجاري.

وقال طارق الملا وزير البترول، إنَّ تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي؛ جاء إثر تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي من أهمها حقول "ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول"، باستثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يومياً، أسهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016، ثم تتضاعف العام المقبل بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.

وأشار وزير البترول، في بيان أصدره اليوم، إلى أنَّه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.