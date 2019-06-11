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"نيويورك تايمز":

أمريكا تسلم السعودية قنبلة "عالية الدقة"

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وكالات

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الولايات المتحدة زودت المملكة العربية السعودية بأسلحة متطورة من بينها قنابل جوية عالية الدقة.

وأضاف الصحيفة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح بحصول المملكة على أسلحة تكنولوجية دقيقة بالإضافة إلى سماحه بتطوير تلك التكنولوجيا داخل المملكة.

ولفت التقرير إلى أنه عندما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إعلان حالة الطوارئ تم بصورة سريعة إرسال أسلحة إلى السعودية وهو ما ساهم في زيادة الغضب لدى أعضاء داخل الكونجرس الأمريكي، الذين عارضوا البيع لأسباب إنسانية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك تقارير متعددة من جماعات حقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية أفادت بأن الأسلحة الأمريكية التي تباع إلى السعودية "تستخدم في الغارات الجوية على المدنيين.. وأدى هجوم واحد على أحد جنازة صنعاء في أكتوبر 2016، إلى إدارة أوباما لتعليق مبيعات القنابل للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

ومن بين هذه الأسلحة الدقيقة التي تسلمتها المملكة القنبلة "paveway "، ودخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1976، وجرى تطويرها أكثر من مرة، وتستخدم القنبلة عن طريق قوات المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية.

ويبلغ وزن القنبلة 227 كيلوغراما وطولها 3.5 متر، قطرها 273 ملم، والقنبلة لها دقة تصويب عالية، حيث تصيب الأهداف بعد تحديدها بالليزر من مسافات بعيدة، والرأس الحربي للقنبلة له قدرة اختراق عالية، بحسب قناة "العربية" السعودية.

?ولفتت الصحيفة إلى أن الترتيب الأمريكي السعودي الجديد هو جزء من حزمة أسلحة أكبر، سبق أن حظرها الكونغرس، والتي تضم 120 ألف قنبلة موجهة بدقة والتي يعدها رايثيون لشحنها إلى التحالف. ستضيف هذه إلى عشرات الآلاف من القنابل التي خزنتها بالفعل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ويخشى البعض في الكونغرس من أن الفائض سيتيح للدول مواصلة القتال في اليمن لفترة طويلة في المستقبل. تتضمن هذه الخطوة أيضًا دعمًا للطائرات الحربية السعودية من طراز F-15 ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق عيار 50.


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