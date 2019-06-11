«السيسي» وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، الثلاثاء بالقاهرة، تعزيز التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن.

وتناول الجانبان بحسب بيان للرئاسة المصرية عقب لقائهما، اليوم، بالقاهرة، "أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري الذى يعد جوهريًا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وتوصف العلاقات المصرية - الأمريكية بـ"الوثيقة والاستراتيجية"، خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن للقاهرة نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، عام 1979.