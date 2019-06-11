رسميًا.. أمريكا تطلب من بريطانيا تسليم مؤسس «ويكيليكس»

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل أرسلت طلبًا رسميًا إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع (لم تسمّه)، قوله إن "الطلب الأمريكي أرسل إلى السلطات البريطانية في 6 يونيو الجاري".

ويتعين وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60 يوما من اعتقال أسانج، الذي سلمته سفارة الإكوادور في لندن للسلطات البريطانية في 11 أبريل الماضي.

ووفق الاتفاقية أيضا لن يكون في مقدور الولايات المتحدة بعد الآن توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء المخالفات التي قد تقع بعد تسليمه.

ووجهت السلطات الأمريكية لأسانج اتهامات في 18 نقطة، منها "انتهاك قانون التجسس، والتآمر بهدف اختراق كمبيوتر حكومي".

ومطلع يونيو الجاري، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها "لن تعيق ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعرب "نيلز ميلزر" مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن "خشيته أن تُنتهك حقوق جوليان أسانج الإنسانية بشكل خطير إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة".

ويقضي أسانج حاليًا عقوبة بالسجن لـ50 أسبوعا في المملكة المتحدة، لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وذلك بعد أن تم سحب حق اللجوء منه لسفارة الإكوادور لدى بريطانيا.

وفي 2012، لجأ أسانج (47 عاما) إلى سفارة الإكوادور في لندن، لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني، وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بـ "الاغتصاب".


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