«ريهانا» تعترف بعلاقتها مع رجل أعمال سعودي وتفجر مفاجأة

11 يونيو 2019 - 05:09 م

اعترفت الفنانة الأمريكية، ريهانا، أخيراً بعلاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل، بعدما أنكرت ذلك مرات عديدة في وقت سابق.

وفي مقابلة نادرة للغاية، أجرتها سارة بولسون مع ريهانا، لصالح مجلة "Interview "، وبسؤالها عمّا إنْ كانت تحبّ الآن، ردَّتْ عليها ريهانا بقولها: "بالطبع أحب".

وكانت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، قد دأبت على التزام الصمت حيال علاقتها بحسن، دون أن تنفي أو تؤكد العلاقة، رغم الشائعات الدائرة حولهما منذ عامين على الأقل.

وردت الفنانة على سؤال إن كانت تواعد أحدًا، قائلة: ”بإمكانك النظر إلى جوجل“، وهو ما يعد أول اعتراف من منها بعلاقتها بحسن جميل.

وحين باغتتها بولسون بالسؤال "هل ستتزوجين ؟"، لاحظتْ بولسون التزام ريهانا الصّمت لبضع لحظات، ثمّ علّقت بولسون بقولها: "التزمت الصمت!"، وبعدها ردّت ريهانا بقولها: "فقط الله هو من يعلم ذلك، فنحن نخطّط، لكن كلّ شيء في يد الله".

ثمّ سألتها بولسون: "هل تودّين أنْ تكوني أمًا ؟"، لتجيبها ريهانا: "أكثر من أيّ شيء في الحياة".

وفي مطلع المقابلة، كانت ريهانا قد تحدّثت قليلاً عن أنّ علاقتها بحسن جميل كانت من بين عدّة أشياء ساهمت في تغيير نمط التّوازن بين حياتها وعملها.

وكانت ريهانا، التي كشفت مؤخرًا، عن أنّها انتقلت للعيش خلال الآونة الأخيرة في لندن، لتكون على مقربة من علامتها الخاصّة بالموضة والجمال، قد أوضحت أنّها تعمل بجدّ، وأنّ ذلك يؤثّر على طبيعة نومها، وأنّها لا تنعم لذلك بنمط نوم تقليديّ. وبحسب فوربس، فهي تمتلك ثروة صافية قدرها 600 مليون دولار، من وراء علامة التّجميل الخاصّة بها، ومن عملها الممتدّ في عالم الموسيقى على مدار سنوات.